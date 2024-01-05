إصابات مؤكدة في صفوف القوات الأمريكية بعد هجوم المقاومة الاسلامية في العراق على قاعدة \"العمر\" شرقي سوريا

أكد مراسل "سبوتنيك" في شرق سوريا، صباح اليوم الجمعة، أن هناك إصابات مؤكدة في صفوف جنود الجيش الأمريكي بعد هجوم المسيرات للمقاومة الاسلامية في العراق على قاعدة "العمر" شرقي سوريا، وقعت الإصابات في حقل النفط الواقع شرقي دير الزور، وتم نقل المصابين عبر الطائرات المروحية.

وأوضح المراسل أن المسيرات أصابت مباشرة مساكن الجنود في القاعدة، المعروفة بـ"القرية الخضراء"، وأشار إلى رصد مروحيات أقلعت من ساحة القاعدة وتوجهت شمالاً لنقل المصابين إلى قواعد أخرى ومشافي ميدانية تابعة للجيش الأمريكي. وتم التنقل بهم لتلقي العلاج، مع احتمال وجود قتلى.

وأكد المراسل أن هذه الإجراءات تتم عادة عند وجود إصابات أو حالات تستدعي نقلها إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شمالاً أو حتى إلى مشافي شمالي العراق. ورصدت طائرات مسيرة ومروحيات من "التحالف الأمريكي" في الأجواء بين مناطق السيطرة السورية والأمريكية شمال نهر الفرات.