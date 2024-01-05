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الاعلام الامني ينفي وجود "تعاون عراقي" مع الامريكان بشأن الضربة الغادرة في بغداد


نفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، وجود تنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن الاستهداف الذي طال مقرا للحشد الشعبي في بغداد يوم امس الخميس، مشيرة الى ان الاعتداء تم دون علم أي جهة عسكرية او امنية عراقية، أو حتى دون علم عضو الارتباط بين قوات التحالف والعراق.

وقالت الخلية في بيان إن "المتحدثُ باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ادلى يوم أمس، بتصريح أشار فيه الى وجود تعاون مع الجانب العراقي في الاعتداء الذي استهدف مقراً لهيئة الحشد الشعبي، وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة مثل هكذا تصريحات وما تشكّله من محاولات لخلط الأوراق، ننفي بشدة وجود مثل هذا التعاون بل على العكس، إن أعتداء يوم أمس نفذ بشكل مباشر من دون علم أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية، كما هو حال الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع أمنية".

وأضافت انه "علاوة على ذلك فإن عضو ارتباط قوات التحالف الدولي في العراق أبلغ نائب قائد العمليات المشتركة بعد الاستفسار منه بأنه لم يُبلّغ بشكل مُسبق بتنفيذ هذا الاعتداء الذي يندرج في إطار سلسلة من التجاوزات ارتكبتها قوات التحالف الدولي في المدة الماضية والموثقة لدى قيادة العمليات المشتركة، خصوصاً تنقل الطيران المُسيّر والحربي في سماء العراق".

وشددت على أن "اعتداء يوم أمس، يضرّ بمُجمل العلاقة بين القوات العراقية والتحالف الدولي، ويعد تجاوزاً واضحاً للتفويض القانوني الذي وُجد لأجله هذا التحالف". 

وأكدت أن "القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها، كانت وما زالت تعمل بروح الفريق الواحد في ظل قيادة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وهي دائماً على الاستعداد التام للدفاع عن الدولة ومؤسساتها الدستورية ومعالجة كل التجاوزات والخروقات القانونية".

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الاعلام الامني ينفي وجود "تعاون عراقي" مع الامريكان بشأن الضربة الغادرة في بغداد
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