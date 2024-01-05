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قائد الحرس الثوري: أمريكا هُزمت في العراق وسننتقم لضحايا تفجيري كرمان


توعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالقصاص لضحايا التفجيرين قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، فيما أكد أن أمريكا هُزمت في العراق وأفغانستان ولبنان وسوريا واليمن.

وقال سلامي خلال مراسم تشييع شهداء التفجيرين في إيران، إنه "بفضل الله فإننا سنتتقم لكافة دماء الشهداء"، مبيناً أن "جهود الحاج قاسم سليماني قضت على الحركات التكفيرية في المنطقة وليس لهم اليوم أي دور في الخارطة العالمية".

وأشار إلى أن "أميركا هزمت في العراق وأفغانسان ولبنان وسوريا واليمن وحصارهم انكسر أيضاً".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني أن "الكيان الصهيوني بذل جهوداً كبيرة للحفاظ على أمنه ولكن عملية طوفان الأقصى قضت على كل جهوده".

ولفت إلى أن "المقاومة في فلسطين تكبد يومياً خسائر كبيرة للعدو الصهيوني وهناك 20 قتيلاً من جيش العدو يومياً

ويوم الأربعاء، استشهد أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات جراء تفجيرين مزدوجين قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب شرق إيران وسبقه بأيام اغتيال الكيان الإسرائيلي للمستشار في الحرس الثوري الشهيد رضي موسوي بضربة جوية في سوريا.

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