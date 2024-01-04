الجهاد الإسلامي تدين قصف بغداد: عمليات الاغتيال ستزيد تلاحمنا

علقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ،اليوم الخميس، على القصف الذي استهدف إحدى مقار هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، فيما أكدت أن عمليات اغتيال قادة المقاومة ستزيد من تلاحم قواها.

و ذكرت الحركة، في تصريح بشأن القصف الأميركي على بغداد، أن "عمليات الاغتيال الجبانة ضد قادة المقاومة في المنطقة ستزيد من تلاحم قوى المقاومة".

و أضافت: "بات واضحاً أن حرية شعوب أمتنا وازدهارها يمرّان عبر مواجهة الاحتلالات الأميركية والصهيونية وطردها".