الحشد الشعبي : جاهزون لتنفيذ اي امر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق

اكد الحشد الشعبي جهوزيته لتنفيذ اي امر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة اراضيه وسلامة ابنائه.

واصدر المكتب الاعلامي للحشد بيانا هذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرة أخرى يتجدد العدوان على المقرات الأمنية الرسمية من قبل القوات الامريكية المعتدية باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة اليوم الخميس.

إن هذا العمل الإجرامي هو تعدي وتحدي واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية.

أن التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن اصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ، وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين.

وهنا نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتتفيد اي امر من السيد القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة اراضيه وسلامة أبنائه.

الرحمة والخلود لشهداء الاعتداء الأجرامي والشفاء العاجل للجرحى الأبطال.

هيئة الحشد الشعبي

4 كانون الثاني 2024