طائرات اف ـ 16 العراقية تقصف اوكارا لداعش الارهابي في كركوك

قصفت طائرات اف ـ 16 العراقية اوكارا لداعش الارهابي في وادي الشاي بكركوك.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ، انه :" بمعلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة وبنضج استخباري عالي المستوى ، واستمرارا للعمل الامني في مواجهة الارهاب واستهداف اوكاره وعناصره ومضافاته ، وجه صقور / F 16 / ضرابات مباشرة لاوكار الارهاب في وادي الشاي بقاطع عمليات كركوك ، وقد حقق صقورنا بهذه العملية اصابات مباشرة في اوكار الارهاب وعناصره المنهزمة "