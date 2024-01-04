عد ديوان الوقف الشيعي، استهداف تشكيل عسكري في بغداد استهانة واضحة بكرامة الشعب ومبادئه.

وقال الديون في بيان:" ندين ونستنكر بشدة الاعتداء الغاشم الذي وقع اليوم على أحد ألوية هياة الحشد الشعبي في بغداد ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى إذ يُعد هذا التشكيل العسكري أحد تشكيلات القوات العراقية المسلحة وهو جهة أمنية رسمية تعمل وفق الدستور والقانون العراقي وهو اعتداء سافر على السيادة العراقية وعلى أراضيها، واستهانة واضحة بكرامة الشعب العراقي ومبادئه، وعلى قوات التحالف إعادة النظر في سياساتها تجاه العراق".

وطالب الجهات التنفيذية والتشريعية بأن تأخذ دورها في دعم الحكومة العراقية للدفاع عن السيادة وحفظ هيبة الدولة والوقوف ضد هذا العمل الإجرامي بشكل خال من المجاملات السياسية.

واكد ان على المجتمع الدولي عدم الصمت تجاه تلك الاعتداءات ومثيلاتها ووجوب مراعاة واحترام القوانين الدولية والأخذ بنظر الاعتبار أن العمليات الحربية تزيد من تعقيد الأوضاع على مستوى الأمن إقليميا ودوليا ويزيد من غليان المنطقة عندما يغيب منطق العقل ويسيطر على المشهد منطق القوة لا قوة المنطق