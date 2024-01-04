لجنة من الصحة والقضاء تباشر بإتلاف كميات كبيرة من المخدرات في بغداد

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قامت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بإتلاف(640,000) حبة ارتان و(4,724) كيلوغرام كرستال و(490) حبة ترامال في الطب العدلي ببغداد.وقالت الوزارة في بيان لها، بأشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة الإتلاف وكافة أعضاء اللجنة المختصة تواصل وزارة الصحة إتلاف الكميات الجديدة من مادة المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد اليوم الخميس 4 كانون الثاني 2024.وأوضح القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب البيان انه تم إتلاف(640,000) حبة من مادة الارتان و(4,724) كيلوغرام كريستال و (490) حبة ترامال و (122) قنينة شراب البلموكودين والمحفوظة في غرفة حصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية.وأكد انه قد تم حرق المواد المخدرة بدرجة حرارة تفوق(1,100) درجة مئوية وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد منها ، مبيناً استمرار العمل وبشكل دوري لاتلاف جميع المواد المخدرات المضبوطة في بغداد والمحافظات.