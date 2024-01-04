مفاوضات عراقية - ايرانية لبحث أمكانية بناء سد لخزن المياه شرق ديالى

أعلن مصدر حكومي في ديالى عن وجود مفاوضات مع دول الجوار لبناء سد على الشريط الحدودي مع ايران شرق المحافظة .

وقال المصدر ان وزارة الموارد المائية تبذل جهودا لمعالجة ازمة المياه في ديالى من خلال ستراتيجية تعتمد على توفر امكانيات تنفيذها على ارض الواقع لتقليل ازمة الجفاف ".

واضاف ان مفاوضات عراقية – ايرانية عقدت في الايام الماضية لبحث امكانية بناء سد على الشريط الحدودي شرق ديالى للاستفادة من مياه السيول والامطار وخزنها لغرض الاستخدامات في مواسم الجفاف . مبينا ان الوزارة شكلت لجنة فنية عليا من قبل الهيئة العامة للسدود والخزانات لوضع دراسات يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة للمضي به بعد اكمال المفاوضات".