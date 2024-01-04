النزاهة: رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2024

اعلنت هيئة النزاهة ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد فصح عن ذمته المالية للعام 2024.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة إلى أنَّ دائرة الوقاية تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية (د. عبد اللطيف جمال رشيد).

وكانت الهيئة قد كشفت عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس النواب بالإنابة، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية والملاك المتقدم فيها وعدد من الوزراء والنواب عن ذممهم الماليَّة للعام 2024.