المندلاوي يستنكر الاعتداء الامريكي الغادر على احدى المقار الأمنية في بغداد

استنكر محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالإنابة، بشدة الاعتداء الامريكي الصارخ على احد المقار الأمنية في بغداد، والذي اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أمر اللواء ١٢ بالحشد الشعبي الحاج ابو تقوى السعيدي، ومرافقه، وسقوط بعض الجرحى.

ودعا في بيان، الحكومة والقوى السياسية والوطنية إلى التحرك الفوري الجاد في اخراج قوات الاحتلال الامريكي بعد ان اثبتوا عدم احترامهم للعراق ومؤسساته ، ووضع حد للانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية.

وقال:" ان تنفيذ قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد يثبت للجميع ان حفظ هيبة الدولة و امن البلد وسيادته وارواح مواطنيه خط احمر وفوق كل اعتبار، خصوصاً وان الاستهداف الأخير طال قلب العاصمة بغداد بكل جرأة ، محذرا من ان أي تهاون في هذا الشأن سيؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار العراق.