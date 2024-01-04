رئيس هيئة النزاهة يؤكد ضرورة تضافر جميع مؤسسات الدولة للوقوف بوجه الفساد ومخاطره

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ضرورة تضافر جميع مؤسسات الدولة للوقوف بوجه الفساد ومخاطره، محذراً من أن أخطر ما الفساد توغله في المؤسستين العسكريَّة والأمنيَّة.

وشدد حنون خلال لقائه رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي في مقر الهيئة:" أهميَّة إذكاء الروح الوطنيَّة لدى المقاتل ورجل الأمن"، لافتاً إلى أن"ذلك يعزز روح التضحية في مكافحة أعداء العراق من الإرهابيين والفاسدين".

من جانبه، أشار التميمي إلى أنه يحرص على توأمة الجهاز مع هيئة النزاهة الاتحاديَّة للوقاية من الفساد ومكافحته"، لافتاً إلى" أنَّ الجهاز يعمل على عدم تسرُّب المعايير غير المهنيَّة كالمنسوبيَّة والمحسوبيَّة إلى التعيينات التي أطلقها مؤخراً وتحكيم معايير النزاهة والإخلاص للوطن"،

ودعا الى " التعاون مع الجهاز؛ من أجل التأكُّد من سلامة المشاريع والتعاقدات وخلوها من شبهات الفساد".