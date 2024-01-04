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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يدين الاستهداف الغادر على احد مقار حركة النجباء المجاهدة


حمل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، قوات التحالف الدولي، مسؤولية قصف مقر حركة النجباء في العاصمة بغداد.

وقال اللواء رسول في بيان انه "في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً".

وأضاف ان "القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".

وتابع، "إننا نعدُّ هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداءً على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق".

وارتفعت حصيلة القصف الذي وقع على مقر أمني تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، الى شهيدين بينهم القيادي "أبو تقوى" واصابة 6 اخرين.

وتقول مصادر أمنية  ان "القصف الذي استهدف المقر الأمني في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، أدى الى استشهاد القيادي البارز في اللواء 12 بالحشد الشعبي "أبو تقوى" ومساعده، فضلاً عن إصابة 6 اخرين".

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