استهداف مقر للنجباء واستشهاد قيادي كبير..

افادت مصادر أمنية، اليوم الخميس 4 كانون الثاني/ يناير 2024، باستهداف صاروخي (يعتقد انه طيران مسير أمريكي) لمقر أمني تابع لحركة النجباء في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، فيما أكدت استشهاد قيادي كبير في القصف.

وتقول المصادر ان "قصفاً استهدف مقر تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقيةفي شارع فلسطين بالعاصمة بغداد"، مؤكدة، استشهاد القيادي مشتاق طالب السعيدي (أبو تقوى) في القصف"، دون المزيد من التفاصيل.

فيما قال مصدر في الحشد الشعبي، ان "القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية".

كما اكدت رويترز نقلاً عن مصادر بالشرطة ومصادر طبية عراقية، استشهاد اثنين على الأقل وإصابة 5 في غارة استهدفت مقرات لفصائل مقاومة شرقي بغداد.

وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما تم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف في بغداد.