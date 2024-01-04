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جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل ثلاثة إرهابيين في بغداد ونينوى والأنبار


إستطاع جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، من إعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظات بغداد والأنبار ونينوى.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيانها، إن مفارزنا وفقا لمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي شرعت بعملية ادت الى القاء القبض على أحد الإرهابيين في العاصمة بغداد والذي يعمل في مجال الحوالات المالية حيث يدير حوالات غير شرعية تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية.
وأوضحت الخلية، أن عملية منفصلة أخرى أدت الى اعتقال ابطالنا أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار، مشيرا الى ان اختتام العمليات كان في محافظة نينوى بالقاء القبض على احد الارهابيين والذي يشغل منصب آمر مفرزة في عصابات داعش الإرهابي.
وبيّنت خلية الإعلام، أنه ضمن الواجبات الاستباقية في الاستطلاع والمراقبة ونصب الكمائن وتفتيش المضافات وبإسناد القوة الجوية العراقية تمكن ابطالنا من تفجير عدد العبوات والاحزمة الناسفة والاستيلاء على مجموعة من الاعتدة والصواعق المعدة للتفجير في محافظة نينوى سلسلة جبال مخمور.
وأشار مركز الإعلام الأمني الى ان ابطال جهاز مكافحة الإرهاب مستمرين بجهودهم اليومية وعلى مدار الساعة في رصد وتعقب الارهابيين في كل مناطق العراق.

 

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