المندلاوي يُدين العمل الإرهابي في كرمان ويؤكد تضامن العراق حكومة وشعبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ادان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ، الجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وادت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الذين كانوا يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني.

وقال المندلاوي في بيان اليوم الأربعاء: نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني وحكومته بالجريمة الارهابية الغادرة التي استهدفت زوار ضريح الشهيد قاسم سليماني وادت إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، ونعرب عن تضامن العراق حكومة وشعباً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا العدوان الارهابي الغاشم".

واكد رئيس المجلس بالإنابة، ان اختيار هذا التوقيت وما تشهده المنطقة من توتر امني جراء تصاعد حدة الحرب الصهيونية على غزة ينذر بخطر كبير ويكشف عن مؤامرة تحاك لزعزعة استقرار المنطقة لتضليل العالم عن ما يدور حاليا في دولة فلسطين من تدمير وابادة جماعية".

واختتم المندلاوي البيان بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وان يُلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.