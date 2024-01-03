الحكومة العراقية تدين الحادث الارهابي في كرمان الايرانية وتعلن استعدادها لتقديم كل انواع المساعدة

اكدت الحكومة العراقية ادانتها الحادث الارهابي الذي وقع في مدينة كرمان الايرانية.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان :" ان الحكومة العراقية تدين الحادث الارهابي الذي وقع في مدينة كرمان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وادى إلى سقوط العشرات من الضحايا، وتعلن عن تضامنها مع ايران، حكومة وشعباً، امام هذا الحادث الاليم".

واضاف:" نعلن عن استعداد العراق لتقديم جميع انواع المساعدة، بما يخفف من شدة هذا الفعل الاجرامي الجبان".

ووقع انفجاران كبيران في مدينة كرمان الايرانية ، بعد ظهر اليوم ، اديا الى عدد من الشهداء والجرحى ،

وقد اعلنت ايران الحداد الرسمي يوم غد الخميس ،فيما تعهد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، بالانتقام ممن يقفون خلف هذا الهجوم الارهابي . /