النزاهـة: استقـدام مدير عام شركـة الخطـوط الجويـة العراقية سابقاً

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام للشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتَّصل بها بحكم وظيفته.

واشارت الدائرة إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة للخطوط الجويَّة سابقاً؛ لارتكابه مُخالفاتٍ في ملفّ إدارة الطائرات العائدة إلى الشركة؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام.

ولفتت إلى أنَّ تلك المخالفات تمثَّلت بعدم متابعة إدامة (20) طائرة لا تعمل، وعدم حسم موضوع طائرات (Airbus) و(Boeing)؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندثارها.

وأوضحت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة قرَّر استقدام المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.