قائمة المحافظات المشمولة بعطلة الأربعاء

قائمة بالمحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.
وحتى لحظة كتابة الخبر أعلنت 12محافظة عن تعطيل الدوام الرسمي بدوائرها يوم غد بمناسبة ذكرى اغتيال "قادة النصر".
ادناه المحافظات:
واسط
الديوانية
المثنى
كركوك
البصرة
بابل
ديالى
كربلاء
ذي قار
بغداد
صلاح الدين
نينوى
وفي 3 كانون الثاني 2020 نفذت طائرة مسيرة أمريكية غارة جوية غادرة جبانة استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع الى الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.
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