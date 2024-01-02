قائمة المحافظات المشمولة بعطلة الأربعاء

التعليقات

شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ... الموضوع :

أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!

دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ... الموضوع :

وفاة أم البنين (عليها السلام )

مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس

حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ... الموضوع :

شكوى طالب في ماليزيا

مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية

Karim : ان لله وان اليه راجعون ... الموضوع :

مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.

مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ... الموضوع :

حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء

سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ... الموضوع :

غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار