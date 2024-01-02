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مشروع الأرصفة الخمسة بميناء الفاو سينجز نهاية العام الحالي


أعلنت شركة الموانئ العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بانجاز مشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي 2024.
وصرّح مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في مؤتمر صحفي بأن الكوادر الهندسية تمكنت من إنجاز الرصيفين رقم 1 ورقم 2 ضمن مشروع ميناء الفاو، مشيرا الى أن شهر تشرين الأول من العام الحالي سيشهد إنجاز الأرصفة الخمسة بشكل كامل وحسب الخطة الموضوعة للمشروع.
وأضاف الفرطوسي، أن مشاريع ميناء الفاو تحظى برعاية مباشرة من قبل رئاسة الوزراء، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز في مشروع ساحة الحاويات وصلت الى 67%، والعمل جار بشكل يومي لإكمال المشروع.
وأعلنت وزارة النقل، أمس الاثنين، عن إنجاز رصيف رقم 2 في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة.
وبحسب الوزارة، فإن مشروع إنشاء محطة الحاويات لميناء الفاو الكبير وهو أحد المشاريع الخمسة للمشروع، يتضمن بناء خمسة ارصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول (1750) مترا، وانشاء ساحة الحاويات بطول 2000  مترا وبعرض  600 بطاقة اولية تصل الى مليوني حاوية سنويا.
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