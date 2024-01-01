الإستخبارات: إعتقال صاحب منفذ في الكوت يتعامل بالدولار المجمد وحيازته 44 بطاقة إلكترونية

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن اعتقال صاحب منفذ في الكوت يتعامل بالدولار المجمد مع إحدى الشركات الخارجية.

وأوضحت الوكالة في بيان،، أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في واسط، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من القبض على صاحب المنفذ.

وأشار البيان، إلى أن الشخص المعتقل كان يتعامل بالدولار المجمد مع شركة في إحدى الدول عبر الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا، أنه أثناء التحقيق والتواصل معه عبر حسابه، تم التوصل إلى المصدر وتشكيل فريق عمل مختص للقبض عليه.

وأضافت الوكالة، أنه، تم العثور على 44 بطاقة دفع إلكترونية، في حوزته عند الاعتقال، وسجلي قروض بالدولار الأمريكي، ومسدسين، وعدد من الوصولات للتحويلات المالية، مؤكدة، على إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.