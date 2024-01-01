أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، العثور على وكرين للإرهابيين في صحراء الثرثار.

وذكرت الخلية في بيان أنه “خلال عمليات البحث والتفتيش عن بقايا العصابات الإرهابية لتضيق الخناق عليهم ، نفذت قوة من الحشد العشائري تابعة الى قيادة عمليات الجزيرة واجب بحث وتفتيش ضمن صحراء الثرثار (الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات الجزيرة وصلاح الدين)”.

وأضافت، أن “القوة عثرت على وكرين لعصابات داعش الإرهابية بداخلهما عجلة نوع بيك اب دبل قمارة وتجهيزات ودراجة نارية وأرزاق”.