العامري: نتطلع في هذا العام لافراغ العراق من القوات الأجنبية

أعرب رئيس تحالف نبني هادي العامري، الاثنين، عن تطلعه في عام 2024 إلى إخراج القوات الاجنبية من البلاد.

وقال العامري في بيان،: "نتقدم وبمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، بأخلص التهاني وأجمل التبريكات الى أتباع الديانة المسيحية في العالم أجمع وفي العراق خاصةً، والى كافة أبناء شعبنا الحبيب".

وأضاف أننا "نتطلع لعراقٍ عزيزٍ مقتدر، مكتملِ السيادة، خالٍ من أي مظهر للإحتلال، يسوده الأمن والسلام، ويرفل بالخير والوئام، كما نبتهلُ الى الله العلي القدير أن يكلّلَ صمود الشعب الفلسطيني الشقيق بمسلميه ومسيحييه، بنصرٍ عظيمٍ، متوجٍ بتحرير كامل الوطن الفلسطيني من براثن الصهيونية وتغولّها وإستبدادها ووحشيتها".