الإطاحة بـ3 متهمين بمواد قانونية مختلفة في الأنبار

كشفت قيادة شرطة محافظة الانبار ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على (3) متهمين بمواد قانونية مختلفة،

وبينت قيادة الشرطة ان مديرية شؤون افواج طوارئ الانبار بالاشتراك مع مفارز الشرطة، القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة (22/ تنفيذ) وتم ايداعه في التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

فيما القت مديرية شؤون أفواج طوارئ الانبار بالاشتراك مع مركز شرطة التحدي، القبض على متهمين اثنين وفق المادتين القانونيتين (413، و431)ق.ع وتم ايداعهما في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مشيرة الى ان المفارز المرورية ضبطت مخالفات مرورية لعدد من المركبات والدراجات النارية