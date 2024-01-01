السوداني يذكّر مرة أخرى المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف العدوان على غزة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، موقف العراق من القضية الفلسطينية، فيما ذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال السوداني في تدوينة عبر موقع (X) “في اليوم الأول من العام الجديد، نجدّد التأكيد على موقفنا المبدئي والأخلاقي ممّا يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان وحشي”.

واضاف “نذكّر مرة أخرى المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذا العدوان، وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية، والعمل على ضمان العيش الكريم والحرّ لكلّ الفلسطينيين