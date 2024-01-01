التربية تصدر توجيهاً يخص الهيئات التدريسية

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توجيهاً يخص الهيئات التدريسية.

وذكر بيان للوزارة أنه "مع بداية العام الجديد وضمن أولويات وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري بتوفير كل ما يضمن انسيابية العمل التربوي للملاكات التعليمية والتدريسية، وجه الوزير أقسام وشعب الأبنية المدرسية والجهات ذات العلاقة في المديريات العامة بتخصيص غرف كبيرة مع تأثيثها في المدارس ذات المساحات الواسعة بالاضافة الى مدارس البناء الجديد لتكون حضانة لأطفال الهيئات التدريسية".

وجاء ذلك وفق البيان، "لإعطاء الاستقرار النفسي للمعلمين والمدرسين ورفع مستوى عطائهم التدريسي للتلاميذ وتحسين طرق إيصال المادة العلمية الى الطلبة".