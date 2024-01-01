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السوداني يبحث مع قادة الجيش العراقي خطط التسليح للعام المقبل


ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث خطط التسليح المعتمدة للقوات المسلحة، بمختلف صنوفها.

واطلع السوداني، وفق بيان  على عرض شامل لأهمّ الاحتياجات التسليحية لقواتنا المسلحة، والجوانب النوعية والفنية المطلوبة.

كما شهد الاجتماع مراجعة الخطط التسليحية المعتمدة، وأهمّ متطلبات التحديث والتطوير، وخطط العام المقبل والتخصيصات المالية والموارد المطلوبة لتأمين التسليح، بمختلف مستوياته وأنواعه.

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