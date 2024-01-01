في الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر.. مطالبات بضرورة إنهاء التواجد الأمريكي في العراق

شدد النائب عن تحالف نبني رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، على ضرورة إنهاء التواجد الأمريكي في العراق، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تستمر بخرقها السيادة الوطنية.

وقال الصالحي في حديث ل / المعلومة/ إنه "من الواجب استذكار قادة النصر وبطولاتهم في التصدي لأعتى جماعة إرهابية متطرفة"، مبينا أن "استهدافهم كان عملا مدانا في كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأكد أن "الاحتلال الأمريكي يتخذ من الأراضي العراقية كمنطلق لتهديد سيادة البلاد"، مضيفا أن "بقاء تلك القوات فترة أطول يهدد سيادة الأراضي العراقية".

وأوضح أن "هناك قرارا بتقييد عمل القوات الأمريكية في البلاد بعد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع كريم عليوي قد كشف في وقت سابق، عن وجود توافق نيابي وحكومي على ضرورة جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق.