الإفرج عن الشاب العراقي الذي سخر من فيضان دبي

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أُطلق سراح الشاب العراقي باسم رحيم الجبوري اليوم الاثنين بعد أكثر من شهر على إعتقاله في الإمارات، بعد أن ظهر بمقطع فيديو وهو ينتقد غرق شوارع دبي نتيجة الأمطار.وذكر شقيق المفرج عنه، إن دولة الإمارات قررت محاكمة أخي يوم التاسع من شهر كانون الثاني الحالي، ولكن بعد تدخل رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، تم الأفراج عنه.وأضاف الجبوري، أن السلطات أفرجت عنه دون منعه من دخول الإمارات مرة ثاني، كما لم تصدر بحقه أي عقوبة أو حكم، مشيرا الى أن المفرج عنه وصل الى العراق وكان في استقباله عدد من المسؤولين ونواب في البرلمان.يذكر أن شرطة دبي إعتقلت باسم الجبوري بتاريخ 20 تشرين الثاني 2023 بعد ان نشر مقطع فيديو على موقع تيك توك تحدث فيه عن غرق شوارع مدينة دبي نتيجة الأمطار، بتهمة الإساءة للمدينة، خاصة وأن الفيديو الذي قام بنشره أصبح تريند على مواقع التواصل الإجتماعي.