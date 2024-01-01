التربية تصدر توجيهاً لإدارات المدارس: الخميس وقفة حداد

وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، ، الإدارات المدرسية في المحافظات كافة بان تكون يوم الخميس المقبل وقفة حداد على أرواح "شهداء قادة النصر وقواتنا الأمنية".

وذكر بيان للتربية، أنه "استذكارا للتضحيات المُشرفة والدماء الطاهرة التي روت أرض العراق، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الإدارات المدرسية في محافظات العراق كافة بأن تكون يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/٤ وقفة حداد على أرواح شهداء قادة النصر وقواتنا الأمنية البطلة".