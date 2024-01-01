الصحة: مقتل مواطن وإصابة 16 بطلق ناري خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مقتل مواطن وإصابة 16 آخرين بطلق ناري احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن "مستشفيات بغداد والمحافظات سجلت 132 إصابة بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة".

وأضاف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "مستشفيات العراق سجلت 17 إصابة بطلق ناري، بينها حالة وفاة في احتفالات رأس السنة الليلة الماضية".

وتابع البدر أن "أعداد الإصابات المسجلة لهذا العام هي أقل نسبياً من السنوات السابقة".

وأعلن مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون والتابع لدائرة صحة الرصافة ببغداد، اليوم الاثنين، تسجيل 33 إصابة جرّاء الالعاب النارية.