ضبط (9) متهمين بالرشوة في دوائر محافظة نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن ضبط (9) متهمين بالرشوة في دوائر الاستخبارات والبلدية والماء في محافظة نينوى.

وذكر بيان للهيئة ، ان"فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي، من ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة، مشيراً الى "ضبط (4) وسطاء أثناء تسلُّمهم مبلغ (750) ألف دينار من أحد المُواطنين وتسليمه إلى المُتَّهم الخامس" الرئيس" أحد مُنتسبي مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب نينوى - شعبة الحدباء؛ لقاء ختم ثلاث معاملاتٍ لإصدار الجنسيَّة العراقيَّة"، مُنوّها "بضبط نماذج تدقيقٍ أمنيٍّ خاصَّة بعوائل عصابات داعش الإرهابيَّة فارغة ومختومة بختم ضابطٍ كبيرٍ ، بحوزة المُنتسب".

وأضاف أنَّه "تمَّ ضبط اثنين من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الموصل يعملان في قطاع الزهور البلدي - شعبة التجاوزات، بعد تسلُّمهما مبلغ (600) ألف دينارٍ رشوةٍ من أحد المُتجاوزين؛ مقابل غض النظر وعدم منعه من التجاوز على عقارين " أراضٍ زراعيَّةٍ" تعود ملكيَّتهما للبلديَّـة".

وتابع البيان أنه "تم ضبط مُوظَّفٍ في دائرة ماء نينوى - قسم الواردات، إثر مساومته صاحب كافتريا، وطلب مبلغ (500) ألف دينارٍ، لقاء إعفائه من جباية الديون المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة الماء، البالغ مجموعها (3,500,000) دينار".

وتمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّتين الأولى والثالثة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".