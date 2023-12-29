استخبارات الحشد تستدرج أحد أخطر الإرهابيين في الأنبار

أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم، عن نجاحها باستدراج احد اخطر الارهابيين في محافظة الانبار.
وذكرت المعاونية في بيان:" أن مفارزها وبعد متابعات حثيثة، قامت بعملية استدراج للإرهابي (م.ف.ع) في محافظة الانبار/ الصقلاوية، بالاشتراك مع قوة من قيادة عمليات شرق الانبار/ اللواء الثاني في الحشد الشعبي”.
وأضافت:" أن المتهم عمل ضمن ما يسمى ولاية الجنوب في عصابات داعش الإرهابية وشارك في العديد من المعارك ومناطق الاشتباك مثل البوشجل والسد وجسر الشيحة وغيرها”.
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