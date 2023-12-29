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🔻بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :


بسم الله الرحمن الرحيم 

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الاحتلال"خراب الجير" بالعمق السوري برشقة صاروخية ، أصابت اهدافها. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو . 

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الجمعة ١٤ - جمادى الآخرة - ١٤٤٥ هـ

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