رئيس هيئة النزاهة : استرداد 12 متهماً ومداناً من خارج العراق .. وسيتم تسلم آخرين قريبا

اعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون عن استرداد 12 متهماً ومداناً من خارج العراق ، خلال عام 2023 ، وسيتم تسلم آخرين قريبا .

وقال حنون في تصريح للوكالة الرسمية :" تمكنا من استرداد متهمين من المملكة المتحدة وماليزيا والإمارات وعُمان والسعودية ومصر ".

واضاف :" ان ملفات المدانين والمتهمين رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي وصلت لأمريكا ودول أخرى و نعمل على إعادة 18 متهماً ومداناً خطراً من أمريكا، وقد سلمنا الجانب الأمريكي ملفات نحو 25 متهماً لمساعدة العراق بالقبض عليهم وتسليمهم ".

وتابع رئيس هيئة النزاهة :" وضعنا خططاً جديدة لتفعيل مكافحة الفساد مغايرة للوسائل التقليدية السابقة ، و نعمل بمساحات مفتوحة ولا توجد خطوط حمراء على أي متهم بالفساد .

واشار القاضي حنون الى :" ان هناك وزراء في الحكومتين السابقة والحالية ، هم قيد التحقيق الآن . وان ملف كشف الذمة المالية سيشمل المنظمات والمؤسسات التي تعمل بدعم دولي ".

وبين انه تم تفعيل فريق الضبط بالجرم المشهود والفرق الميدانية ، ونحن مقبلون على إعداد ستراتيجية جديدة لمدة ست سنوات وإشراك القطاع الخاص بها ، و نعمل مع الجهات الأخرى على تحسين الوضع المعاشي للموظفين وإبعادهم عن جريمة الفساد ، كما نعمل على تضمين مواد في التربية والتعليم توضح مخاطر الفساد وطرق الوقاية منه .