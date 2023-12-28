الإطاحة بأربعة مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية في بغداد

اطاحت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة بغداد الكرخ بأربعة مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية .

وذكرت الوكالة في بيان: مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة بغداد الكرخ نفذت خلال ال٤٨ ساعة الماضية عمليتين نوعيتين بحق مطلوبين في قضايا إرهابية وذلك في عدة مناطق في جانب الكرخ واسفرت عن القاء القبض على أربعة مطلوبين بالارهاب حيث جاءت العملية وفق معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض أصولية .

واوضح انه لدى التحقيق مع المتهمين الأربعة اعترفوا صراحة بانتمائهم الى ما يسمى بعصابات داعش الإرهابي وانهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية بخسة مقابل انتمائهم الى عصابات داعش الإرهابية ودونت اقوال المتهمين واحيلوا الى جهة الطلب استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزاءهم العادل