رئيس هيئة الحشد يوجه دعوة للحكومة والبرلمان بإنهاء “الفصل المظلم” لاستكمال السيادة الفعلية

وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، دعوة إلى الحكومة والبرلمان بإنهاء “الفصل المظلم” المتمثل بالوجود الأجنبي على أرض العراق.

وقال الفياض خلال كلمته بمهرجان الذكرى التاسعة لتحرير الضلوعية الذي أقامته قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، إن “سيادة العراق لا ينغصها إلا الوجود الشاذ الذي نعمل على إنهائه، ونرجو من حكومتنا الوطنية وبرلماننا الوطني أن ينهي هذا الفصل المظلم”.

وأضاف “لا نهتدي للسيادة الفعلية والواقعية والحقيقية التي تتناسب مع ذكرى شهدائنا وذكرى من نعتز بهم ونفتخر بهم إلا بانتهاء التواجد الأجنبي العسكري وإكتمال السيادة الوطنية”.