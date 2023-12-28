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قائد الحرس الثوري: المقاومة العراقية مستقلة ولا نتدخل بقراراتها


أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن فصائل المقاومة الحليفة لإيران في المنطقة ومنها العراق مستقلة ولا تتدخل طهران في قراراتها.

وقال سلامي في مراسم تشييع جنازة المستشار في الحرس الثوري سيد رضي موسوي الذي اغتاله الكيان الإسرائيلي في سوريا، إن "سيد رضي كان من أكثر قادة الحرس الثوري خبرة وفعالية في جبهة المقاومة"، مشيرا إلى أن "عملية طوفان الأقصى تم تنفيذها دون أي دعم خارجي وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم".

وأضاف أن "عملية طوفان الأقصى جواب على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وهي لم تكن انتقاما لقاسم سليماني ونحن من سينتقم له".

وتابع "لا شك أن لدى جبهة المقاومة مشتركات كثيرة لكن لكل محور فيها استقلاليته في التحرك"، مبينا أن "أنصار الله حركة مستقلة ولا نتدخل في قراراتها وهي من تقرر تحركها وكذلك المقاومة في العراق هي مستقلة".

وأردف أن "حزب الله ورغم ارتباطه بمحور المقاومة هو يقرر بنفسه حسب مصالح الشعب الفلسطيني، ونحن حتى آخر نفس ولحظة ندعم الشعب الفلسطيني، نحن نتبنى عملياتنا التي نقوم بها دون خوف من أي كان".

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