العامري: حفظ دماء أبنائنا بخروج القوات الأمريكية من العراق

شدد الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري، اليوم الخميس، على ضرورة تحديد جدول زمني لإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال العامري خلال كلمته بمهرجان الذكرى التاسعة لتحرير الضلوعية الذي أقامته قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي “لا يزال العدوان الأمريكي يتكرر كما حصل قبل يومين لذلك نطالب ولا نجامل أحدا بخروج القوات الأميركية”، داعيا “الحكومة إلى تحديد جدول زمني لإخراج هذه القوات من العراق”.

واضاف، ان “الحفاظ على دماء أبنائنا خصوصا أبناء المقاومة الإسلامية والحفاظ على استقرار العراق يكمن بتحديد جدول زمني واضح لخروج الأمريكان”.

وتابع أن، “القوات الأمنية والجيش العراقي قادران على حفظ الأمن ولا نحتاج لقوات اجنبية”.