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وزارة التربية تُعلن عن قرارات جديدة فيما يخص تعيين المحاضرين!


صرّحت وزارة التربية، إن الفترة القادمة ستشهد قرارات خاصة بتعيينات المحاضرين العاملين بصفة عقود ضمن الـ 50 ألف درجة وظيفية التي أطلقتها قبل أشهر.

وأوضح  المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة  كثفت جهودها لإكمال إجراءات إعلان أسماء المتقدمين للتعيين بصفة عقد ضمن الـ50 ألف درجة وظيفية التي كانت قد أطلقتها وزارة التربية خلال شهر أيلول الماضي عبر رابط إلكتروني خاص.

  وبيّن بعدم وجود أي قرارات خاصة حاليا بما يخص الـ50 ألف درجة بصفة عقد، مشيراً إلى، أن اللجان المشكلة لمتابعة عملية تعيين الخريجين بصفة عقد، تعمل بشكل مكثف لمراجعة وتدقيق الأسماء الخاصة بالمتقدمين، متمنياً بأن تشهد المدة المقبلة قرارات خاصة بأسماء المقبولين، حيث لم تنته الوزارة من الإجراءات الخاصة بذلك حاليا.

وبخصوص تأخر إعلان الأسماء للمقبولين من الخريجين المتقدمين، أوضح السيد أنه جاء لمصلحة المتقدمين، من أجل إبعاد التعيينات عن العملية الانتخابية وعدم استغلالها من بعض المرشحين، مؤكدا على، استخدام برمجيات حديثة خاصة بالتقديم، بهدف ضمان حق كل متقدم.

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وزارة التربية تُعلن عن قرارات جديدة فيما يخص تعيين المحاضرين!
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