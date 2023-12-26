النزاهـة تضبط مرتشياً وعد أحـد المواطنـين بالتعيين في التربية

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط متهم في العاصمة بغداد مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل وعدٍ كاذبٍ بتعيين مواطنٍ بصفة عقدٍ في إحدى الوزارات.

وذكر بيان للنزاهة، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل عمليَّة الضبط التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أفادت بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ، بعد تلقّيها معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين تتضمَّن قيام المشكو منه بطلب مبلغٍ ماليٍّ من المُشتكي؛ مقابل الوعد بتعيينه بصفة عقدٍ في وزارة التربية".

وبينت أنَّ "فريق العمل بادر إلى الانتقال لأحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً مُحكماً للمُتَّهم؛ حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم (2000) دولارٍ، وهو المبلغ المُتَّفق عليه بين المُتَّهم؛ لقاء الوعد بتعيين المُشتكي".

ونوَّهت النزاهة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة؛ لعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ لغرض تصديق أقواله وتقرير مصيره".