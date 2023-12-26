الفياض يبحث مع وفد إيراني ملفات التعاون في مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع وفد إيراني، الثلاثاء، ملفات التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية.

وذكر بيان للفياض ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني الدكتور إسماعيل أحمدي لبحث التعاون المشترك".

وأضاف ان "اللقاء ناقش ملفات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، فيما استعرض الفياض حجم التقدم الحاصل في قدرات الحشد الشعبي على مستوى الانتشار والتنظيم فضلا عن الجهد الأمني والاستخباراتي".

من جانبه أشاد اللواء أحمدي بتطور إمكانات الحشد الشعبي ودوره في هزيمة الإرهاب، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع الدعم والتعاون لتعزيز قدرات الحشد الشعبي.