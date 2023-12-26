النزاهة تكشف هدر 34 مليار دينار في مديرية ماء ذي قار

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومغالاةٍ في أسعار الشراء، وتلاعب وتزوير ومخالفات في مُديريَّات الماء والطرق والجسور والبلديَّات ودائرة الصحَّة في محافظة ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف عن عدم قيام مُديريَّة ماء المُحافظة بجباية أجور الاشتراكات والديون السابقة للسنوات (2020- 2023)، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتلكّئين بتسديد الاشتراكات للقطاعين السكنيّ والتجاريّ، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (34,197,002,494) مليار دينارٍ".

وأشارت إلى "ضبط (148) معاملة شراءٍ في مُديريَّة الماء تمَّ ترويجها خلال العام 2022 بعد قيام عضو في لجنة المُشتريات باستغلال عمله وإحالة الشراء والتجهيز على المحل العائد لوالده، فيما تمَّت ملاحظة مُخالفات في مستندات صرف الكاز في مشروع ماء الناصريَّة، بعد أن تبيَّن أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت خلافاً للقانون،

أما في مُديريَّة الطرق والجسور فقد كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ وتقرير الخبير المُنتدب عدم مطابقة أعمال مشروع إنشاء طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء الدواية للمُواصفات الفنيَّة، علماً أنَّ كلفة المشروع المُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّةٍ بلغت (1,124,385,000) مليار دينارٍ".

وأضافت النزاهة، إنَّ "الفريق كشف مُغالاة في أسعار شراء أجهزة تنفُّسٍ اصطناعيٍّ إلى ردهات العزل الخاصَّة بجائحة كورونا في مُستشفيي الحسين التعليميّ والشطرة،

لافتةً إلى شراء أجهزةٍ بمبلغ 657 مليون دينار، ثبت لاحقاً عدم مُطابقتها للمُواصفات الفنيَّة، فضلاً عن كونها من منشأ غير رصينٍ، مشيرةً إلى وجود تلاعبٍ وتناقضٍ بين وصولات الشراء ومحاضر استلام شراء مُستلزماتٍ طبيَّةٍ بقيمة (6,797,850) مليون دينارٍ في دائرة صحَّة ذي قار، وفي مستشفى الرفاعي تمَّ ارتكاب مُخالفاتٍ بالتعاقد مع أحد المكاتب؛ للقيام بأعمال تنظيف المستشفى بمبلغ 48 مليون دينار دون جلب عروضٍ، أو اعتماد المستشفى على إمكانيَّاته".

ولفت الى انه "وفي مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في شعبة الأملاك لقيامه بتسليم (182) معاملة تمليك قطع أراضٍ وسجل ذمَّة إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، رغم انتهاء تخويله، فضلاً عن أنَّ أغلب كتب التمليك مُزوَّرة، وتمَّ ضبط أكثر من (500) معاملة وأختامٍ تعود إلى البلديَّة، وكتب تمليك واستفسار وطلب صور قيود واستمارات تمليكٍ فارغةٍ في السيَّارة الشخصيَّة للمُتَّهم".

وأكَّدت "حدوث تلاعبٍ في قوائم الرواتب وسجلّات حضور وانصراف المُوظَّفين العاملين في قسم الحدائق في بلديَّة الناصريَّة للأشهر (حزيران - تموز - آب - أيلول2023)،

مُنوّهةً بوجود أسماءٍ وهميَّةٍ وأخرى لمُوظَّفين على الملاك الدائم وأجراء يقومون باقتسام الراتب مع أحد مُهندسي البلديَّة؛ لقاء عدم التزامهم بالدوام، ورصد الفريق تلاعباً ومُغالاة في البضاعة الموجودة في مخزن بلديَّة قلعة سكر، حيث تمَّ شراء إطارات وبطاريات بمبلغ (23,561,000) دينارٍ".