"المقاومة الاسلامية العراقية" تعلن استهداف قاعدة امريكية في سوريا بـ"رشقة صاروخية"

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة امريكية في سوريا بـ"رشقة صاروخية".

وذكرت المقاومة في بيان أن "استهدفت قاعدة الاحتلال الامريكي في الشدادي السورية برشقة صاروخية، أصابت اهدافها"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق من فجر اليوم، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وجّه بشن ضربات جوية على ثلاثة مواقع تابعة لكتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في اربيل واسفر عن اصابة ثلاثة جنود أمريكيين.

ونددت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، بالقصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مقرات لفصائل منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي مما أسفر عن سقوط منتسب ضحية وإصابة 18 آخرين بجروح بينهم مدنيون، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في مدينة اربيل مما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف الجيش الأمريكي.