الكشف عن تفاصيل مقتل كويتي وسعودي في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء تفاصيل عن جثتي مواطنين، كويتي وسعودي، في صحراء الأنبار الكبرى إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش.

وأوضحت الخلية في بيانها، بعد فقدان أثر الاتصال بالمواطنين الخليجيين السعودي أنور الظفيري والكويتي فيصل المطيري اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد، الأولى بتاريخ 17 ديسمبر 2023 والثانية بتاريخ 20 نوفمبر 2023، تم وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة من سيادته بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى.

وذكر البيان، بعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة، تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد أن تعرضت عجلتهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي أدت إلى احتراقها.

وأضاف البيان، في الوقت الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، نعبر عن خالص الحزن والمواساة لعائلتي المواطنين الخليجيين وسيقوم الجانب العراقي بتسليم ونقل وإيصال الجثتين إلى ذوي القتيلين بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد.

وتابعت خلية الإعلام الأمني، وفي الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة التقيد بأحكام استحصال سمة الدخول إن كانت سياحية أو لأغراض الصيد، نؤكد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بالتنسيق حيال استحصال سمة الدخول إلى الأراضي العراقية والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرار وموافقة مجلس الأمن الوطني والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية ذات العلاقة بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد واليات وسياقات التنقل وحماية الصيادين.

وأتصل وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يوم الاثنين هاتفيًا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء المواطن الكويتي في محافظة الأنبار. وفي وقت سابق، أفاد مصدر دبلوماسي كويتي بأن الجهود الدبلوماسية مستمرة لكشف مصير المواطن المختطف في مدينة الأنبار بالعراق.