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العراق سابعاً بحسب نصيب الفرد لعام 2023.


أحتل العراق، المرتبة السابعة، بمؤشر الأكثر والأقل دخلاً للفرد في الدول العربية خلال عام 2023، وفق دراسة أعدها صندوق النقد الدولي. 

وطبقاً لتقرير صندوق النقد، تصدرت قطر الترتيب بنحو 82 ألف دولار كدخل سنوي، وجاءت مصر في أدنى القائمة بـ 3770 دولاراً، بينما جاء العراق المركز السابع بحصول الفرد فيه خلال هذا العام على 5880 دولاراً أي بما يساوي أكثر من 7 ملايين دينار وفق السعر الرسمي لسعر الصرف للبنك المركزي 1320 ديناراً للدولار، متقدماً على مصر والمغرب والأردن والجزائر وليبيا.

  أمَّا مايخص نصيب الفرد في الناتج المحلي، يشير هذا المصطلح إلى صافي قيمة الناتج المحلي للدولة مقسوماً على عدد أفراد سكانها، أي متوسط نصيب كل شخص من الناتج المحلي، وهو ما يعطي مؤشراً على حجم الأموال التي يكسبها، ويحدد كذلك قوته الشرائية ويعطي انطباعاً حول مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وبالأخير يصبح مقياساً لمعرفة أغنى دول في العالم.

  ولهذا فإن الناتج المحلي الإجمالي للدول قد لا يعكس بالضرورة ارتفاع نسبة الناتج المحلي للفرد، لأنه وبكل بساطة الأمر يخضع أيضاً لتعداد سكان هذه الدولة، فالناتج المحلي الذي تسجّله كل دولة يُقسّم على عدد سكانها، وبالتالي فإن بعض الدول التي قد لا تكون الأقوى اقتصادياً، تكون هي الأغنى مالياً إذا كان عدد سكانها أقل من غيرها.

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العراق سابعاً بحسب نصيب الفرد لعام 2023.
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