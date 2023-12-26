هل يمكن للمحافظ الاستمرار لدورتين وفق الدستور؟

صرّح الخبير القانوني علي التميمي اليوم الثلاثاء، أن شروط إختيار المحافظ هي عينها الشروط التي يتم بها إختيار رئيس الجمهورية، وفقاً للقواعد العامة في الدستور العراقي.

وأوضح التميمي قائلاً، صحيح ان مدة ولاية المحافظ لم تحدد في القوانين ذات الصلة لكن عندما نعود الى القواعد العامة في الدستور، نجد ان شروط اختيار المحافظ نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، لذلك فان مدة ولاية المحافظ لا يمكن ان تتجاوز الدورتين وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة والنهج الديمقراطي فلا يمكن ان يكون المحافظ لأكثر من ذلك ويمكن استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بذلك، مشيرا الى ان رايه إستند الى المواد 5 و6 و70 و72 من الدستور العراقي.

وتابع، أنه لا مانع قانوني من ان يكون المحافظ امرأة، بعد توفر الشروط اللازمة للمنصب وتصويت مجلس المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن إنتخابات مجالس المحافظات قد جرت يوم الاثنين 18 كانون الاول، بعد انقطاعها منذ 10 سنوات، في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وتم حل مجالس المحافظات السابقة في 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات كبيرة ضد الفساد والمحسوبية شهدتها البلاد، ويرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد.