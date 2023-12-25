الحشد يستولي على منصة لإطلاق صواريخ جنوبي الفلوجة

افاد امر اللواء 54 للحشد الشعبي بمحافظة الانبار العميد صلاح فاضل العيساوي، الاثنين، بالاستيلاء على منصة لأطلاق الصواريخ وقنابر هاون بعملية اقتحام موقع ارتكاز داعش في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال العيساوي في تصريح ل / المعلومة/، ان "قوة امنية من لواء 54 نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز سابق لعناصر داعش الاجرامية ابان سيطرتهم على منطقة البو هوى جنوبي مدينة الفلوجة"، تمكنت خلالها من الاستيلاء على منصة لاطلاق الصواريخ وقنابر هاون عدد 2".

واضاف ان "القوة نفذت العملية وفق معلومات استخباراتية افادت بوجود اسلحة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية مطمورة تحت الارض في المنطقة المستهدفة"، مبينا ان" فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية ".

يشار الى ان القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في الانبار اسندت مهمة تعقب بقايا عناصر عصابات داعش الاجرامية الى قوات الحشد الشعبي وبدعم من بقية صنوف الاجهزة الامنية".