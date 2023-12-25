العراق والكويت يبحثان ملابسات اختفاء مواطن كويتي في الأنبار

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الإثنين الموافق 2023/12/25، إتصالاً هاتفياً من وزير خارجيَّة دولة الكويت الشقيقة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وجرى خلال الإتصال مناقشة ملابسات تعرض مواطن كويتيّ إلى اعتداء في مُحافظة الأنبار، وأكّد السيِّد الوزير حرص الحكومة العراقيَّة لمعرفة مصير المواطن الكويتيّ، مُشيراً إلى أن السلطات الأمنيَّة العراقيَّة تتابع باهتمام الموضوع لكشف ملابسات القضيّة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة الكويتيّ عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل السلطات العراقيَّة لمعرفة مصير المواطن الكويتيّ وضمان سلامته.