القبض على متهم متخفي بزي نسائي ضبط بحوزته سلاح ناري في واسط

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الاثنين، القاء القبض على متهم متخفي بزي نسائي ضبط بحوزته سلاح ناري في محافظة واسط.

وذكرت الوكالة في بيان، انه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، على أهمية تكثيف الجهود وتنفيذ أوامر القبض ومن خلال الممارسات الأمنية والانتشار الكثيف ونصب السيطرات المؤقتة، تمكنت مفارز قسم شرطة العزيزية من القاء القبض على متهم متخفي بزي نسائي كان يتجول في أحد الشوارع وضبط بحوزته سلاح ناري نوع (مسدس توكاريف)".

وأضافت انه "الأجهزة الأمنية اتخذت بحث المتهم الإجراءات القانونية ليتم إحالته إلى القسم المختص".